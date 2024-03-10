Varahi Indian Kitchen
Veg Appetizers
Non-Veg Appetizers
Tandoori (Kebabs)
Veg Curries
Non-Veg Curries
Home Style Curries
- Andhra Chicken Bone-In Curry$7.99
- Gutti Vankaya Curry$6.99Out of stock
- majjiga charu$4.99
- Mango Pappu$5.99Out of stock
- Okra Fry$6.99
- Sambar$5.99
- Sorakaya Roti Pachadi (8oz)$3.99Out of stock
- Tomato Pappu$5.99
- Tomato Pappu$5.99
- Tomato Pappu$5.99
- Tomato Pappu$5.99
- Vellulli Karam (Garlic Karam)$3.99
- Dondakaya Fry$6.99Out of stock
- Berakaya Roti Pachadi$4.99
Gutti Vankaya Curry
Biryanis
- Veg Biryani$11.99
- Paneer Biryani$13.99
- Guttivankaya Biryani$13.99
- Fish Biryani$15.99
- Shrimp Biryani$15.99
- Chicken Biryani$13.99
- Varahi Special Boneless Chicken Biryani$14.99
- Vijayawada Bonless Chicken Biryani$14.99
- Talapakattu Chicken Biryani$15.99
- Mutton Biryani$15.99
- Egg biryani$11.99
- Mutton Biryani$15.99
- Rice$1.99
Pulavs
Indo-Chineese
Snacks
Dosa
Beverages / Soft Drinks
Sweets/Hots
Batters
Pickles / Podi
Women's Day Special
Varahi Indian Kitchen Location and Hours
(972) 294-5827
Closed • Opens Tuesday at 11AM