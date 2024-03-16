Varahi Indian Kitchen
Ramadan Special
Veg Appetizers
Non-Veg Appetizers
- Pepper Chicken$10.99
- Chilli Chicken$10.99
- Chicken Majestic$10.99
- Chicken Pakoda$10.99
- Chicken 555$10.99
- Chicken 65$10.99
- Karam Podi Kodi$10.99
- Karivepaku Kodi$10.99
- Kodi Vepudu$9.99
- Guntur Karam Kodi$10.99
- Kaju Kodi$11.99
- Schezwan Chicken$10.99
- Apollo Fish$12.99
- Fish Majestic$12.99
- Schezwan Fish$12.99
- Karam Podi FIsh$12.99
- Chilli Shrimp$13.99
- Mutton Ghee Rost$13.99
- Mutton Fry (bone-in)$12.99
- Chicken pakoda$10.99
- chicken lollipop$10.99
Tandoori (Kebabs)
Veg Curries
Non-Veg Curries
Home Style Curries
Breads
Biryanis
- Veg Biryani$11.99
- Paneer Biryani$13.99
- kaju paneer biryani$14.99
- Guttivankaya Biryani$13.99
- Fish Biryani$15.99
- Shrimp Biryani$15.99
- Chicken Biryani$13.99
- Varahi Special Boneless Chicken Biryani$14.99
- Vijayawada Bonless Chicken Biryani$14.99
- Egg biryani$11.99
- Mutton Biryani$15.99
- Rice$1.99
- Talapakattu Chicken Biryani$15.99Out of stock
- chicken fry Thalpakattu biryani$15.99Out of stock
- Veg Kheema Biryani$12.99
- Mutton Kheema Biryani$15.99
- Talapakattu Mutton biryani$17.99
Family Pack Biryani's
- Chicken Dum Biryani Family Pack$41.99
- Varahi spcl family pack biryani$42.99
- Vijayawada spcl boneless biryani family pack$42.99
- Goat biryani family pack$45.99
- Fish biryani family pack$45.99
- Shrimp biryani family pack$45.99
- Egg biryani family pack$37.99
- Veg biryani family pack$37.99
- Paneer biryani family pack$39.99
- Guthivankaya Family pack$37.99
Pulavs
Indo-Chineese
- Veg FriedRice$11.99
- Veg Noodles$11.99
- Veg Manchurian Noodles$10.99
- Gobi Noodles$11.99
- Egg FriedRice$11.99
- Egg Noodles$11.99
- Schezwan Fish$12.99
- Schezwan Chicken Fried Rice$13.99
- Schezwan Chicken Noodles$13.99
- Chicken Manchurian Noodles$13.99
- Chicken Manchurian FriedRice$13.99
- Chicken Noodles$12.99
- Chicken FriedRice$12.99
- Shrimp Fried Rice$15.99
Snacks
Dosa
Chats
Beverages / Soft Drinks
Sweets/Hots
Pickles / Podi
Idli
Varahi Indian Kitchen Location and Hours
(972) 294-5827
Closed • Opens Saturday at 9AM